مفتاح لعلاج مرض السكري.. علماء يكتشفون سرًّا في "خفافيش الفاكهة"

وقال "ناداف أهيتوف"، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك في الدراسة: "في حالة مرض السكري، لا يستطيع جسمُ الإنسان إنتاجَ الأنسولين أو اكتشافه؛ مما يؤدّي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم، لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل، نودّ أن نتعلّم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للسكري".