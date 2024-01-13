مفتاح لعلاج مرض السكري.. علماء يكتشفون سرًّا في "خفافيش الفاكهة"

كشف العلماء عن إمكانية أن يشكّل الحمضُ النووي لنوع من الخفافيش يدعى "خفافيش الفاكهة" التي تأكل مستويات عالية من السكر؛ المفتاحَ لعلاج مرض السكري.
وفي حين أن النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر يمكن أن يؤدّي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة، وحتى السرطان؛ فإن خفافيش الفاكهة تعيش عن طريق تناول ما يصل إلى ضعف وزن جسمها من الفاكهة السكرية كل يوم.
وشرع فريق من جامعة كاليفورنيا في اكتشاف ما إذا كان يمكن نقل هذه "المهارة" إلى البشر المصابين بالسكري.
وقال "ناداف أهيتوف"، مدير معهد علم الوراثة البشرية بجامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك في الدراسة: "في حالة مرض السكري، لا يستطيع جسمُ الإنسان إنتاجَ الأنسولين أو اكتشافه؛ مما يؤدّي إلى مشاكل في التحكم في نسبة السكر في الدم، لكن خفافيش الفاكهة لديها نظام وراثي يتحكم في نسبة السكر في الدم دون فشل، نودّ أن نتعلّم من هذا النظام لتقديم علاجات أفضل للسكري".
ولاكتشاف كيفية تناول هذه الخفافيش للسكر دون عواقب، ركّز فريق "أهيتوف" على كيفية تطور البنكرياس، الذي يتحكّم في نسبة السكر في الدم.
ووجدوا أن البنكرياس لديه خلايا إضافية منتجة للأنسولين، وتغيرات جينية لمساعدة الخفافيش على معالجة هذه الكمية الهائلة من السكر.
واكتشفوا، وفق "سكاي نيوز عربية"، أن الحمض النووي لخفاش الفاكهة قد تطور لتشغيل وإيقاف الجينات المناسبة لاستقلاب الفاكهة.