يكفى 15 فنجال قهوة سعودية يومياً.. تعرَّف على ٦ أعراض لزيادة الكافيين

أكّدت المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، أن القهوة صديقة كل وقت، داعية إلى أخذ لذتها وترك ضررها، مشيرة إلى أنه يجب عدم تجاوز شرب 4 أكواب قهوة سوداء يومياً "400 ملجم"، أو 15 فنجال قهوة سعودية؛ للحفاظ على صحة القلب.