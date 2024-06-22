لا تتجاهلها.. هذه الإشارة هي أكثر أعراض سرطان الدماغ شيوعًا

وأوضحت: "يجب مناقشة حالة الصداع المستمرّ، وخاصة الصداع الشديد الجديد مع أو بدون غثيان أو تقيؤ أو رؤية ضبابية، مع الطبيب المختصّ على الفور، بدلًا من الاعتماد على علاجات الصداع التي لا تستلزم وصفة طبية"، وينطبق هذا بشكل خاص على المرضى الذين ليس لديهم تاريخ من الصداع المزمن أو الصداع النصفي.