دراسة حديثة: هذه عواقب مشاهدة الأطفال للتلفزيون والهاتف أثناء تناول الطعام!

وقالت مُعِدة الدراسة الدكتورة آنا دوارتي: "عندما يتناول الأطفال الطعام أثناء مشاهدة برنامج ما على التلفزيون أو الهاتف المحمول؛ فإنهم لا يدركون متى ينبغي التوقف عن الأكل، ويستمرون في تناول الطعام لمجرد أن التلفاز أو الهاتف يشتت انتباههم".