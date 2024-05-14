دراسة حديثة: هذه عواقب مشاهدة الأطفال للتلفزيون والهاتف أثناء تناول الطعام!

في تحذيرٍ للآباء، وجدت دراسةٌ حديثة أن مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام تُعَرض الأطفال لخطر الإصابة بالسمنة.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، قال فريق البحث، من جامعة "Minho" البرتغالية: إن التلفزيون والأجهزة اللوحية تُشَتت انتباه الأطفال عن الشعور بالشبع؛ مما يؤدي إلى تناولهم المزيد من الطعام.
وأوضحت الدراسة، التي شملت زهاء 735 طفلًا (تتراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات)، أن قضاء الوقت أمام شاشات الهاتف الذكي أثناء تناول الطعام يزيد من فرص زيادة الوزن بنسبة 15%.
وقالت مُعِدة الدراسة الدكتورة آنا دوارتي: "عندما يتناول الأطفال الطعام أثناء مشاهدة برنامج ما على التلفزيون أو الهاتف المحمول؛ فإنهم لا يدركون متى ينبغي التوقف عن الأكل، ويستمرون في تناول الطعام لمجرد أن التلفاز أو الهاتف يشتت انتباههم".
وتابعت: "هذا أمر سيئ للمجتمع وخطير على الأطفال، لأنه يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة".
وقال الباحثون، في المؤتمر الأوروبي للسمنة في البندقية: إن النتائج قد لا تعكس الواقع الفعلي؛ لأن بعض الآباء ربما لم يعترفوا بالسماح لأطفالهم باستخدام الهاتف أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول وجبات الطعام اليومية.
وقال تام فراي، رئيس مؤسسة نمو الطفل: "الوجبات العائلية أصبحت ذكرى منسية. من الواضح أن السماح للأطفال بتناول الطعام دون وعي أثناء استخدام الهاتف أو أمام التلفزيون، يُضر بصحتهم".
يُذكر أن قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة التلفزيون أو استخدام الهاتف الذكي، يرتبط أيضًا بمشاكل صحية أخرى؛ بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وقلة النوم.