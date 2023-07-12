حتى لا تسقط الأسنان.. كيف تعرف إن كنت مصابًا بمرض "الفم الهادئ"؟

تصيب أمراض اللثة عددًا كبيرًا من الناس لأسباب مختلفة، وربما لا يدركون أنهم مصابون بها من الأساس، وغالبًا ما تكون الأعراض خفيفة في البداية ثم تتطور وتؤدي إلى تساقط الأسنان، إذا لم يتم التعامل معها مبكرًا.