نادر ومفاجئ ويصل ذروته خلال دقيقة.. ماذا تعرف عن "صداع قصف الرعد"؟

وأوضحت مدينةُ الملك سعود الطبية أنّ هذا النوع من الصداع يعتبر نادرًا، ويحدث على نحو مفاجئ ويكون شديدًا للغاية لدرجة لا يمكن تحمُّلها، كما أنه يسمّى بـ"المدمر" وتصل ذروته خلال دقيقة، ويمكن أن يستمرّ من ساعة إلى عدة أيام.