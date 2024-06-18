16 فأرًا في تجربة "اللحوم والدواجن".. كيف تتحكم في شهيتك ووزنك بالبروتين؟!

يُذكر أن الدراسات السابقة وجدت أن وفرة الميكروبيوم المعوي يمكن أن تزيد من معدل حرق السعرات الحرارية وتنظيم إشارات الجوع المرسلة بين الدماغ والمعدة، كما تنظم حركة الصفراء في الجهاز الهضمي، والتي تلعب دورًا في هضم الدهون وامتصاصها.