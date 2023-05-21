لا علاقة له بالحساسية الغذائية.. نصائح ذهبية من "سعود الطبية" لمرضى السيلياك

ونوّه "الخرمي" بأن خلو الطعام من القمح لا يعني عدم احتوائه على الجلوتين، فقد يحتوي على مكونات أخرى تحتوي على الجلوتين، والحذر من انتقال بعض الأطعمة المحتوية على الجلوتين بشكل غير مباشر إلى طعام الطفل المصاب بالسيلياك؛ ولذا يجب غسل اليدين جيدًا بعد طهو طعام يحتوي على الجلوتين ثم الانتقال إلى طهو طعام آخر خال منه، وقد ينصح الطبيب أو اختصاصي التغذية بتناول المكملات الغذائية التالية بحسب الاحتياج: الكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، وفيتامين (ب 12) وفيتامين (د)، وفيتامين (ك)، والزنك وغيرها من المعادن التي يحتاجها الجسم.