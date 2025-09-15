علماء صينيون يطورون "غراء عظمي" يصلح الكسور خلال 3 دقائق فقط

وبحسب الاختبارات المعملية، تمكن الغراء من تحقيق قوة ربط تفوق 400 رطل، وقوة قص تبلغ نحو 0.5 ميغاباسكال، وقوة ضغط تقارب 10 ميغاباسكال، كما أظهرت التجارب على أكثر من 150 مريضًا نتائج ناجحة، ما يعزز احتمالية أن يصبح بديلًا للزراعات المعدنية التقليدية التي تُستخدم في تثبيت العظام, كما يقول العلماء إنه قد يقلل أيضًا من مخاطر العدوى.