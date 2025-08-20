"ولكن لا أرى أحدًا".. دراسة تكشف مؤشرات مبكرة لتدهور الذاكرة عبر حركات العين

وأشارت الباحثة الرئيسية جوردانا س. وين إلى أن هذه النتائج "تفتح المجال لأبحاث مستقبلية يمكن أن تستخدم مقاييس النظرة كأداة لتشخيص وتتبع الذاكرة والوظائف الإدراكية"، مؤكدة أن هذا الاكتشاف قد يُمكّن الأطباء يومًا ما من اكتشاف مرض الزهايمر والاضطرابات المرتبطة به في مراحله المبكرة دون الحاجة إلى اختبارات جراحية.