خبير عقاقير ينصح بتناول "مشروب مركب" للتخفيف من آلام معدة

كما نصح "القحطاني"، للتخفيف من آلام المعدة و"الاثني عشر": تناول ربع ملفوفة وحبة واحدة تفاح وحبة جزر، وتُنظّف جيدًا وتقطع إلى قطع صغيرة، ثم توضع في الخلاط، ويضاف لها كوب ماء وتخلط جميعها، ثم يشرب هذا العصير يوميًّا قبل وجبة الغداء مباشرة.