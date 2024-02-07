خبير عقاقير ينصح بتناول "مشروب مركب" للتخفيف من آلام معدة

قال أستاذ علم العقاقير الدكتور جابر القحطاني: إن مشكلات المعدة و"الاثني عشر" وتقرحاتها، قد تكون لأسباب عدة.
وأضاف "القحطاني": أن جرثومة المعدة تسبب "75%" من قرحة المعدة و"الاثني عشر"، أو بعض أنواع البكتيريا، أو زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك.
ونصح كلّ من يعاني من مشكلات المعدة و"الاثني عشر" وتقرحاتهما، بضرورة إجراء تحليل جرثومة المعدة في المستشفى.
وأكد أستاذ علم العقاقير أن أفضل تحليل لهذه الجرثومة، عن طريق النفخ.
وتابع: "هناك ثلاثة أنواع من الأدوية تُصرف للمريض في حال وجود هذه الجرثومة، كما أن هناك أنواعًا من الأدوية العشبية إذا تعذر شفاء الجرثومة بأدوية المستشفى".
كما نصح "القحطاني"، للتخفيف من آلام المعدة و"الاثني عشر": تناول ربع ملفوفة وحبة واحدة تفاح وحبة جزر، وتُنظّف جيدًا وتقطع إلى قطع صغيرة، ثم توضع في الخلاط، ويضاف لها كوب ماء وتخلط جميعها، ثم يشرب هذا العصير يوميًّا قبل وجبة الغداء مباشرة.