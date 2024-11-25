احذر أن تُصاب عيناك بالتراخوما.. "فهد الطبية" تنبّه للأعراض وسُبل الوقاية والعلاج

حذّرت مدينة الملك فهد الطبية؛ عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني، من إصابة العين بالتراخوما، مشيرة إلى طبيعة العدوى وأعراضها والإجراءات الواجبة للوقاية منها والعلاج.
وأوضحت "المدينة"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن التراخوما هي عدوى بكتيرية تصيب العين وتنتقل عن طريق: ملامسة العينين والجفون، وإفرازات الأنف والحلق، وقد تنتقل بطريقة غير مباشرة عبر استعمال المناديل المحمّلة بالعدوى.
وعن الأعراض، أشارت "فهد الطبية" إلى "تهيُّج العينين والجفون، وانتفاخ الجفن، وألم العين، وإفرازات من العينَيْن، وحساسية للضوء".
وأبانت المدينة أن من الإجراءات الوقائية "غسل الوجه واليدين باستمرار، وعدم لمس العين، ومكافحة الذباب، والتخلص من النفايات، والتحسينات البيئية".
وأكّدت "فهد الطبية" أن علاج التراخوما يبدأ بالمضادات الحيوية في المراحل المبكّرة، فيما تكون الجراحة في الحالات المتقدّمة.