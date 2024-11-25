احذر أن تُصاب عيناك بالتراخوما.. "فهد الطبية" تنبّه للأعراض وسُبل الوقاية والعلاج

وأوضحت "المدينة"، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن التراخوما هي عدوى بكتيرية تصيب العين وتنتقل عن طريق: ملامسة العينين والجفون، وإفرازات الأنف والحلق، وقد تنتقل بطريقة غير مباشرة عبر استعمال المناديل المحمّلة بالعدوى.