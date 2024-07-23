يقلل خطر العدوى.. عصير يثبت فعاليته كعلاج طبيعي لعدوى التهاب المسالك البولية

وأضاف الدكتور مورو: "أكثر من نصف النساء يعانين من عدوى المسالك البولية، والمضادات الحيوية هي العلاج الذي يصفه الأطباء، ومع تزايد مقاومة المضادات الحيوية؛ من الضروري تحديد التدخلات الفعالة غير الدوائية. ويُعد عصير العنيبية الحامضة تدخلًا فعالًا وسهلًا ينبغي أخذه في الاعتبار لإدارة عدوى المسالك البولية".