يقلل خطر العدوى.. عصير يثبت فعاليته كعلاج طبيعي لعدوى التهاب المسالك البولية
كشفت دراسة جديدة أن شرب عصير العنيبية الحامضة، يقلل بنسبة 54% من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية (UTIs)؛ لاحتوائه على مركبات تساعد على منع البكتيريا من الالتصاق بجدران المسالك البولية؛ مما يقلل من خطر العدوى.
تم تأكيد فعالية عصير هذه الثمار الحمراء الصغيرة وفق "روسيا اليوم" من خلال تحليل إحصائي، دمج نتائج 20 دراسة شملت 3091 مشاركًا في جميع أنحاء العالم.
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور كريستيان مورو، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية الحيوية والطب في جامعة بوند: إن النتائج يمكن أن تساعد في تقليل استخدام المضادات الحيوية لعلاج عدوى المسالك البولية.
وأضاف الدكتور مورو: "أكثر من نصف النساء يعانين من عدوى المسالك البولية، والمضادات الحيوية هي العلاج الذي يصفه الأطباء، ومع تزايد مقاومة المضادات الحيوية؛ من الضروري تحديد التدخلات الفعالة غير الدوائية. ويُعد عصير العنيبية الحامضة تدخلًا فعالًا وسهلًا ينبغي أخذه في الاعتبار لإدارة عدوى المسالك البولية".
ووجدت الدراسة، التي شارك فيها باحثون من جامعة أكسفورد وجامعة هلسنكي، أن عصير العنيبية الحامضة يقلل الحاجة إلى المضادات الحيوية بنسبة 59%، ويقلل بشكل كبير من أعراض المصابين بالتهاب المسالك البولية الحالية.