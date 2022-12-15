فتش عن "لوحات السيارات".. عدد الحشرات يهدد حياة البشر على الأرض!

ودعت مؤسسات خيرية معنية بالحفاظ على البيئة، إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة وعكس هذا التدهور، مشددة على أن له "تداعيات كبيرة على النظم البيئية في كل مكان، مما يهدد الإمدادات الغذائية لمجموعة واسعة من الحيوانات وكذلك البشر"، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.