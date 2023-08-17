كيف تتحايلين على مزاجية طفلك في تناول الطعام؟.. 8 نصائح من "فهد الطبية"

قدّمت مدينة الملك فهد الطبية مجموعة من الإرشادات والنصائح للأمهات حول كيفية التعامل مع مزاجية الأطفال في تناول الطعام.
وأوضحت المدينة أن الأمر الأهم هو ترك الحرية للطفل في تناول طعامه وعدم إجباره؛ لتجنب أن تقل ثقته بنفسه وتسوء مزاجيته في تناول الطعام.
وعددت في إنفوجراف نشرته اليوم، الطرق التي يمكن للأم اتباعها للتعامل مع مزاجية طفلها في الأكل من خلال الصبر بعدد من المرات والمحاولات المستمرة من 10 إلى 15 مرة حتى يعتاد الطفل على الطعام، وتناول العائلة بالكامل أطعمة صحية، مع تحفيزه على تناول الطعام باللعب، وتنظيم أوقات الوجبات.
وأضافت، أن إشراك الطفل في إعداد الوجبات واختيار الطعام الجيد له واستخدام منكهات طبيعية لجذب شهيته، وتقديم الأكلات بأشكال يحبها؛ من أهم الطرق للتغلب على المزاجية في تناول الطعام.
وحذّرت المدينة من إهمال متابعة وزن الطفل، وفي حال كان أقل من الأطفال بنفس عمره فقد يحتاج إلى أخصائي تغذية لمساعدة الأم في هذه الحالة أو من خلال استخدام مكمل غذائي مناسب له.