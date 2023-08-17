كيف تتحايلين على مزاجية طفلك في تناول الطعام؟.. 8 نصائح من "فهد الطبية"

وعددت في إنفوجراف نشرته اليوم، الطرق التي يمكن للأم اتباعها للتعامل مع مزاجية طفلها في الأكل من خلال الصبر بعدد من المرات والمحاولات المستمرة من 10 إلى 15 مرة حتى يعتاد الطفل على الطعام، وتناول العائلة بالكامل أطعمة صحية، مع تحفيزه على تناول الطعام باللعب، وتنظيم أوقات الوجبات.