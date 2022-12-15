يهدد حياة طفلك.. هل تعرفين فيروس "RSV"؟ إليك علاماته والوقاية

إجراءات وقاية ضرورية

أكد "واتسون" أهمية وقف انتقال العدوى، من خلال: "استخدام منديل لتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، وغسل اليدين باستمرار خاصة بعد السعال أو العطس، وعدم التدخين أبدًا بالقرب من رضيع، وتجنب زيارة الأطفال إذا كنت مريضًا"، وإذا كنت قلقًا من أن طفلك يعاني من أعراض البرد مع أي تنفس غير عادي أو صعوبة في الرضاعة، قم بزيارة الطبيب، وإذا كان طفلك يبدو مريضًا بشكل خطير، اتجه لقسم الطوارئ بأقرب مستشفى.