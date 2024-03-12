"الصحة الخليجي": لتحسين صحتك ابدأ رمضان بـ 5 بدائل غذائية

قدم مجلس الصحة الخليجي عدة نصائح مهمة لتبديل بعض المكونات الغذائية الدسمة ببدائل صحية خلال التحضيرات اليومية، وذلك للحفاظ على الصحة العام للصائم في شهر رمضان.
تأتي هذه النصائح التي قدمها المجلس عبر منصة (إكس) في إطار السعي لتحسين نوعية التغذية والحفاظ على الصحة العامة، حيث يُشجع على إبدال المكونات الغذائية الدسمة بالبدائل الصحية التي تساعد في الحفاظ على الوزن المثالي وتحسين الصحة العامة.
ونصح المجلس بإبدال القشطة الطازجة باللبنة الطازجة، حيث تعتبر اللبنة الطازجة خيارًا أكثر صحة نظرًا لقلة الدهون الموجودة فيها، وإبدال الجبن المصنعة الكاملة الدسم بالجبنة الطازجة قليلة الدسم، مما يقلل من كمية الدهون المشبعة، وكذلك إبدال العصائر المحلاة بالعصائر الطازجة أو تناول الفواكه كاملة، لتقليل كمية السكر المضاف.
كما نصح بإبدال كريمة الطبخ بالحليب خالي الدسم أو قليل الدسم، لتقليل السعرات الحرارية والدهون، وأيضًا إبدال الزيت بعصير التفاح في وصفات الكعك والمخبوزات، لتقليل محتوى الدهون وزيادة قيمتها الغذائية.