"الصحة الخليجي": لتحسين صحتك ابدأ رمضان بـ 5 بدائل غذائية

ونصح المجلس بإبدال القشطة الطازجة باللبنة الطازجة، حيث تعتبر اللبنة الطازجة خيارًا أكثر صحة نظرًا لقلة الدهون الموجودة فيها، وإبدال الجبن المصنعة الكاملة الدسم بالجبنة الطازجة قليلة الدسم، مما يقلل من كمية الدهون المشبعة، وكذلك إبدال العصائر المحلاة بالعصائر الطازجة أو تناول الفواكه كاملة، لتقليل كمية السكر المضاف.