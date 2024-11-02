نقاش طبي سعودي حول جدوى فحص مقاومة الإنسولين HOMA-IR بعد انتشاره بين العامة.. "لا تُضيِّعوا فلوسكم"

وردَّ الدكتور عبدالله القرني، استشاري طب الأسرة، محذرًا من انتشار هذا الفحص بين العامة، ووصفه بأنه "غير دقيق"، وقد يكون مصدرًا لهدر المال دون فائدة حقيقية، مشيرًا إلى أن مقاومة الإنسولين غالبًا ما ترتبط بحالات صحية أخرى، مثل السمنة وتشحم الكبد ومتلازمة الأيض، وأن الحلول تكمن في تخفيف الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وعلاج الأسباب الرئيسية لمقاومة الإنسولين.