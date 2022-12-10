دراسة أمريكية: 3 مواد غذائية تفيد الأمعاء

وقد قسم الباحثون، المتطوعين، إلى ثلاث مجموعات؛ فأعطوا لأفراد المجموعة الأولى حوالي 1\8 "ثمن" ملعقة شاي من الخليط، والمجموعة الثانية أكثر بقليل من 3\4 "ثلاثة أرباع" الملعقة، وأفراد المجموعة الثالثة 1.5 ملعقة في اليوم. وقد أظهرت النتائج بعد مضي أربعة أسابيع، زيادة كبيرة في تنوع بكتيريا الأمعاء بما فيها رومينوكوكيا "Ruminococcacea"، وخاصة لدى أفراد المجموعتين الثانية والثالية، الذين تناولوا جرعات متوسطة وكبيرة من الأعشاب والتوابل.