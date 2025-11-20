"إرادة": الصحة النفسية للأطفال أساس لنموهم العاطفي والاجتماعي

وأوضح المجمع أن تعزيز الصحة النفسية في سن مبكرة له نتائج مثمرة تتمثل في بناء شخصية متوازنة للأطفال، من خلال تقوية الثقة بالنفس لديهم، كما أنها تنمي مهارات الذكاء العاطفي، من خلال تمكينهم من فهم مشاعرهم والتعبير عنها بطرق صحيّة، إضافة إلى تحسين علاقاتهم الاجتماعية وبناء الروابط الإيجابية مع محيطهم، كما أن الاهتمام المبكر بالصحة النفسية يقلّل من احتمالات الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب مستقبلاً.