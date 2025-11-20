"إرادة": الصحة النفسية للأطفال أساس لنموهم العاطفي والاجتماعي

أكد مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عضو تجمع الرياض الصحي الثالث، أن الاهتمام بالصحة النفسية للأطفال يشكّل ركيزة أساسية في دعم نموهم العاطفي والاجتماعي، بما ينعكس على ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات المختلفة.
وأوضح المجمع أن تعزيز الصحة النفسية في سن مبكرة له نتائج مثمرة تتمثل في بناء شخصية متوازنة للأطفال، من خلال تقوية الثقة بالنفس لديهم، كما أنها تنمي مهارات الذكاء العاطفي، من خلال تمكينهم من فهم مشاعرهم والتعبير عنها بطرق صحيّة، إضافة إلى تحسين علاقاتهم الاجتماعية وبناء الروابط الإيجابية مع محيطهم، كما أن الاهتمام المبكر بالصحة النفسية يقلّل من احتمالات الإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب مستقبلاً.
وبيّن المجمع أن أبرز الأساليب الداعمة لصحة الطفل النفسية، تكون في الاستماع له باهتمام ودون إصدار أحكام، وتشجيعه على التعبير عن مشاعره، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة تعزّز شعوره بالأمان، إلى جانب تعليمه مهارات التأقلم في مواجهة التحديات اليومية بطريقة إيجابية.
ودعا مجمع إرادة بالرياض الأسر الراغبة في الحصول على الاستشارات أو المساعدة المتعلقة بالصحة النفسية، أو علاج الإدمان والمشكلات الاجتماعية، إلى التواصل عبر الرقم المجاني للمجمع 8001240444.