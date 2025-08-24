إزالة السموم وحماية الكبد وأشياء أخرى.. تناول هذه الفاكهة يوميًا كله فوائد

أصبح التفاح أكثر من مجرد فاكهة لذيذة، إذ يكشف خبراء التغذية عن فوائده المدهشة لصحة الكبد والجسم بشكل عام.
ووفقًا لموقع "تايمز ناو"، فإن "تناول تفاحتين يوميًا يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، ويحمي من بعض أنواع السرطان، ويساعد على تطهير الكبد بشكل طبيعي".
يسهم التفاح في دعم الكبد بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، ولا سيما البكتين، الذي يلتقط السموم والدهون الزائدة ليساعد الجسم على التخلص منها. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. إضافة إلى ذلك، يعمل التفاح على خفض الكوليسترول، ما يقلل الضغط الواقع على الكبد ويحميه من أمراض العصر مثل الكبد الدهني.
لا تتوقف فوائد التفاح عند الكبد فقط؛ فهو يعزز الشعور بالشبع ويدعم فقدان الوزن. ويرتبط أيضًا بخفض احتمال الإصابة بأمراض القلب بفضل غناه بالبوليفينولات والفلافونويدات التي تقي من السكتة الدماغية.
أظهرت الدراسات أن التفاح يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، بفضل محتواه من مادة الكيرسيتين، التي تمتاز بتأثيراتها المضادة للالتهابات وضبط مستوى السكر في الدم. لكن الخبراء ينصحون المرضى بمراقبة مستويات الجلوكوز عند استهلاكه.
التفاح مصدر غني بالبكتين الذي يعمل كبريبيوتيك، ما يعزز توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقوي جهاز المناعة. أما على المستوى الإدراكي، فيوفر الكيرسيتين طبقة وقائية للدماغ ضد التلف الناتج عن الأكسدة، مما قد يحمي من الزهايمر واضطرابات التقدم في العمر.