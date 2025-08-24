إزالة السموم وحماية الكبد وأشياء أخرى.. تناول هذه الفاكهة يوميًا كله فوائد

يسهم التفاح في دعم الكبد بفضل احتوائه على نسبة عالية من الألياف، ولا سيما البكتين، الذي يلتقط السموم والدهون الزائدة ليساعد الجسم على التخلص منها. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. إضافة إلى ذلك، يعمل التفاح على خفض الكوليسترول، ما يقلل الضغط الواقع على الكبد ويحميه من أمراض العصر مثل الكبد الدهني.