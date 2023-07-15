كيف تتعامل مع الشاشات في الأجهزة الإلكترونية؟.. 5 نصائح من "الصحة"

مع زيادة الوقت الذي نقضيه أمام الشاشات، وارتباطه في عديدٍ من الدراسات العلمية الحديثة بأعراض قلة النوم أو اضطرابات غذائية، قدّمت وزارة الصحة الطريقة الأمثل للتعامل مع الشاشات.
وأوضح "عش بصحة"؛ المنصة التوعوية للوزارة، أن التعامل الأمثل مع الشاشات يتم عبر 5 أمور رئيسة، أولها: ضبط إضاءة الغرفة، وتجنُّب الإضاءة الساطعة وتوهجها في العين، والحد من استخدام الشاشات قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.
وأضافت في إنفوجراف توعوي، أن النصيحة الثالثة تتمثل في إبعاد الشاشة عن العين بمقدار ذراع، وتقليل سطوعها لتجنب إجهاد العين، والمحافظة على نظافتها بشكلٍ مستمرٍ.