كيف تتعامل مع الشاشات في الأجهزة الإلكترونية؟.. 5 نصائح من "الصحة"

وأوضح "عش بصحة"؛ المنصة التوعوية للوزارة، أن التعامل الأمثل مع الشاشات يتم عبر 5 أمور رئيسة، أولها: ضبط إضاءة الغرفة، وتجنُّب الإضاءة الساطعة وتوهجها في العين، والحد من استخدام الشاشات قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.