وقت أطول وأجور أقل.. دراسة كندية: استجابات الأطباء لتوقعات مرضاهم قد تُسهم في اختلاف رواتب الأطباء

توقعات المرضى تضغط على وقت الطبيبات ودخلهم

أظهرت الدراسة أن المرضى غالبًا ما يتوقعون من الطبيبات قضاء وقت أطول وتقديم دعم عاطفي أكبر، ما يقلل عدد الاستشارات اليومية ويؤثر على الدخل. كما بينت أن المرضى يفضلون أطباء من نفس الجنس في خدمات مثل فحوصات الحوض، ورعاية الحمل، وفحوصات البروستاتا، علماً أن رسوم هذه الخدمات أقل من غيرها في أونتاريو.