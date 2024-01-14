"النمر": القهوة السعودية آمنة لمرضى القلب والأشخاص العاديين في حدود معيّنة

وكانت وزارة الصحة قد حذّرت -في وقت سابق- من الإفراط في تناول الكافيين واستهلاكه، وبيّنت أن النسبة القصوى لتناول الكافيين في اليوم لا تتجاوز 400 ملجم للشخص البالغ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة.