"النمر": القهوة السعودية آمنة لمرضى القلب والأشخاص العاديين في حدود معيّنة

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن القهوة السعودية آمنة لمرضى القلب والأشخاص العاديين في حدود معينة.
وأضاف النمر؛ في حسابه على "إكس"، أن الحد المسموح به لا يزيد على 10 - 15 فنجالاً يومياً أي ما يعادل 3 - 4 أكواب قهوة أمريكية.
وكانت وزارة الصحة قد حذّرت -في وقت سابق- من الإفراط في تناول الكافيين واستهلاكه، وبيّنت أن النسبة القصوى لتناول الكافيين في اليوم لا تتجاوز 400 ملجم للشخص البالغ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة.
وقالت "الصحة": "قهوتك صحية ما دمت تشرب أقل من 4 أكواب قهوة سوداء، وأقل من 15 فنجال قهوة سعودية، والأهم: دون صحن حلى".