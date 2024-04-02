على لسان خيّاط الحارة.. "الصحة": أوقفوا المقبلات والمعجنات تفادياً لـ"مقاس العيد"

نصحت وزارة الصحة، بالتوقف عن المقليات والمعجنات قُبيل حلول العيد تفادياً لتعديل مقاس الملابس.
وعلى لسان خيّاط الحارة، قالت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على "إكس": "ما يمديك تعدل المقاس قبل العيد.. بس يمديك توقف مقليات ومعجنات".
وكانت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة"، قد نصحت بالمشي السريع؛ موضحة أنه يحقّق فائدة أكبر من المشي العادي في تقليل دهون الجسم الزائدة.
وقالت: يمديك.. تقلل الدهون الزائدة في جسمك بالمشي السريع لمدة 30 دقيقة يومياً؛ 5 أيام في الأسبوع.
وأضافت: المشي يزيد مستويات الطاقة ويقلل التعب والإرهاق من خلال تحسين جريان الدم، كما يزيد حرق السعرات الحرارية مما يسهم في ضبط الوزن.