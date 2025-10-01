باحثون يطورون علاجًا يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية

وأشارت الباحثة في علم الأحياء بجامعة أوريغون الدكتورة ميلياني سبيرو، إلى أن البكتيريا المسببة للجروح المزمنة، مثل الزائفة الزنجارية، تعتمد على تنفس النترات في بيئات منخفضة الأكسجين، ما يجعلها مقاومة للعلاجات التقليدية, منوهة أن الكلورات تجعل هذه البكتيريا أكثر حساسية للمضادات الحيوية، مما يحول العلاج من أداء ضعيف إلى قاتل فعال للبكتيريا.