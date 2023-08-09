ساعة واحدة.. إجراء جديد يُبقِي مستويات السكر تحت السيطرة ويخلصك من "الأنسولين"

ومع ذلك، فعندما تم تناول الدواء بعد العملية، كان 86% يتحكمون بشكل جيد في نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى الأنسولين. ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية من هذا الإجراء.