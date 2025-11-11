من العلامات المبكرة إلى العلاج.. كيف تعرف أن طفلك أُصيب بنقص الحديد؟

يُعد الحديد من العناصر الأساسية لنمو الطفل وتطوره، فهو يعمل على إنتاج الهيموجلوبين الذي يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، يُعد نقص الحديد من أكثر المشكلات التغذوية شيوعًا حول العالم، ويمكن أن يؤثر بشكل خطير على الصحة البدنية، نمو الدماغ، وحتى السلوك إذا تُرك دون علاج.