"النمر" يحذّر مرضى القلب والسكري في العيد: لا تُكثروا من تناول اللحوم

وقال "النمر" في تغريدة على حسابه بتويتر، لمرضى القلب والسكري وقصور الكلى ومَن يعانون السمنة: استمتع بالعيد مع الناس لكن لا تكثر من تناول اللحوم، والكبدة والمقلقل؛ لأنها ترفع مستوى الدهون الثلاثية وترفع من الكولسترول وملح اليوريك في الدم، وتزيد من هجمات النقرس في المفاصل.