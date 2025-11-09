دراسة: النوم بعد الساعة 11 مساءً يرفع خطر النوبات القلبية بنسبة 60%

أهمية تنظيم النوم لصحة القلب

يحذر الأطباء من أن قلة النوم المنتظمة لا تعكس فقط على ضعف القلب، بل تُعد مؤشرًا على الحالة الصحية العامة للفرد. ويُوصى بالحصول على ما بين 8 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا للبالغين، للحفاظ على توازن ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، ووظائف القلب. ومع ذلك، فإن الإيقاع السريع للحياة يجبر الكثيرين على تجاهل هذه النصائح، ما يؤدي إلى انتشار اضطرابات النوم المزمنة.