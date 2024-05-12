"الغذاء والدواء": استهلكوا البيض مُباشرة بعد طهيه وهذه أقصى مدة لتركه خارج الثلاجة

وحذّرت الهيئة من ترك البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو لأكثر من ساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية؛ لأن البكتيريا التي يمكن أن تسبّب المرض تنمو بسرعة في درجة الحرارة بين 5 و60 مئوية".