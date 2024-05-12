"الغذاء والدواء": استهلكوا البيض مُباشرة بعد طهيه وهذه أقصى مدة لتركه خارج الثلاجة

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه من الضروري استهلاك البيض مُباشرة بعد طهيه، وفي حال تمّ تبريده، يُعاد تسخينه إلى 74 درجة مئوية.
وأوضحت "الغذاء والدواء" طريقة تحضير البيض عبر طبخه حتى يتحوّل البياض والصفار إلى الحالة الصلبة، وكذلك الحال مع البيض المخفوق، مشيرة إلى ضرورة أن تكون حرارة طهو أي طبقٍ يحتوي عليه تتجاوز 160 فهرنهايت أو 70 درجة مئوية.
وأضافت أن البيض المسلوق أو المقلي يقدّم مباشرة بعد الطهي، وفي حال تم تبريده لتقديمه لاحقاً يجب إعادة تسخينه إلى 74 درجة مئوية قبل التقديم.
وحذّرت الهيئة من ترك البيض المطبوخ أو أطباق البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في درجة حرارة الغرفة أو لأكثر من ساعة واحدة عندما تكون درجة الحرارة أعلى من 32 مئوية؛ لأن البكتيريا التي يمكن أن تسبّب المرض تنمو بسرعة في درجة الحرارة بين 5 و60 مئوية".