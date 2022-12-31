الغذاء والدواء الأمريكية تضيف السمسم إلى قائمة المواد الغذائية المسبّبة للحساسية

وأشار الخبراء الطبيون في إدارة الغذاء والدواء، إلى أن الاشخاص الذين لديهم حساسية من السمسم قد يعانون مجموعة من ردود الفعل، مثل: الحكة أو طفح جلدي، تورم في الفم أومنطقة العين، قيء، إسهال، ضيق في التنفس أو صفير واحتقان بالأنف.