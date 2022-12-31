الغذاء والدواء الأمريكية تضيف السمسم إلى قائمة المواد الغذائية المسبّبة للحساسية

صنّفت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (FDA) "السمسم" من المواد الغذائية المسبّبة للحساسية، وألزمت جميع صانعي الأطعمة التي يدخل فيها السمسم بضرورة وضع العلامات التحذيرية والتنظيمية بداية من يوم غد ١ يناير ٢٠٢٣.
ووفقاً لبيان ادارة الغذاء والدواء الأمريكية فإن الأطعمة التي تحتوي على السمسم التي كانت متداولة بالفعل قبل عام 2023، بما في ذلك تلك الموجودة على أرفف البيع بالتجزئة، لن تتم إزالتها ولو لم تكن عليها ملصقات تشير إلى حساسية السمسم .
واستمر النقاش حول وضع السمسم على قائمة المواد المسبّبة للحساسية لعدة سنوات داخل ادراة الغذاء والداء الأمريكية، إلا أن الخبراء الطبيين انتبهوا أخيراً إلى ضرورة إضافته للقائمة التي تضم البيض والأسماك والحليب والمحار والقشريات والفول السوداني والقمح وفول الصويا .
وأشار الخبراء الطبيون في إدارة الغذاء والدواء، إلى أن الاشخاص الذين لديهم حساسية من السمسم قد يعانون مجموعة من ردود الفعل، مثل: الحكة أو طفح جلدي، تورم في الفم أومنطقة العين، قيء، إسهال، ضيق في التنفس أو صفير واحتقان بالأنف.