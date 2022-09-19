للحفاظ على الصحة العقلية والبدنية.. نشاط وممارسة يومية تفيدك جداً

الصحة العقلية

تقول سارة باورز: "حضور برنامج بستنة مجتمعي أو العمل على تخصيص أو مجرد الاهتمام بشيء ما في المنزل يمكن أن يمنحك هذا الروتين الذي تحتاج إليه للاستيقاظ، في الصباح أن تكون قادراً على القول: "سأحقق شيئاً ما اليوم، هو سبب استمتاع الناس بالبستنة، وهذا سواء كانت لديك مساحة خارجية أم لا"، تضيف سارة: "هذا الشعور بالإنجاز لا يزال موجوداً حتى في الداخل".