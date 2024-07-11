5 طرق للعناية بصحة الفم والأسنان للمصابين بالسكري تُبرزها "سعود الطبية"

وحثت المدينة على ضرورة زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر، للفحص والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية، وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعجون مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل يوميًّا.