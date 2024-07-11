5 طرق للعناية بصحة الفم والأسنان للمصابين بالسكري تُبرزها "سعود الطبية"

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، عن أبرز طرق العناية لمصابي السكري بصحة الفم والأسنان.
وأوضحت سعود الطبية أن التحكم بمستوى السكر في الدم وضبطه قدر الإمكان، واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًّا على الأقل ضرورة للعناية بصحة الفم والأسنان.
وحثت المدينة على ضرورة زيارة عيادة الأسنان كل 6 أشهر، للفحص والتأكد من سلامة الفم من التسوس والترسبات الجيرية، وتنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة ومعجون مدعم بالفلورايد مرتين على الأقل يوميًّا.
واشترطت استشارةً مشتركةً بين الطبيب الخاص وطبيب الأسنان عند أي إجراء جراحي بالفم.