"عسيري" يوضح الفئات التي تحتاج فحص فيتامين B12

أوضح استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالله مفرح عسيري أن الفحص الروتيني لفيتامين B12 لدى الأشخاص الأصحّاء غير ضروري، مؤكدًا أن مخزون الكبد يكفي لسنوات طويلة دون الحاجة إلى متابعة مستمرة.
وبيّن عسيري أن الفحص يصبح مهمًا — حتى دون ظهور أعراض — لدى مرضى السكري الذين يستخدمون "الميتفورمين"، ولمن خضعوا لعمليات السمنة مثل التكميم أو التحوير، وكذلك لدى النباتيين الذين يفتقد نظامهم الغذائي للمصادر الحيوانية، إضافة إلى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية الحموضة لفترات طويلة؛ إذ يُرجَّح أن يعانوا نقص الفيتامين مع مرور الوقت.
وأشار إلى أن الفحص دون مبرر طبي قد يؤدي إلى قرارات علاجية غير صحيحة أو غير لازمة.