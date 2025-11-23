"عسيري" يوضح الفئات التي تحتاج فحص فيتامين B12

وبيّن عسيري أن الفحص يصبح مهمًا — حتى دون ظهور أعراض — لدى مرضى السكري الذين يستخدمون "الميتفورمين"، ولمن خضعوا لعمليات السمنة مثل التكميم أو التحوير، وكذلك لدى النباتيين الذين يفتقد نظامهم الغذائي للمصادر الحيوانية، إضافة إلى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية الحموضة لفترات طويلة؛ إذ يُرجَّح أن يعانوا نقص الفيتامين مع مرور الوقت.