لماذا تزيد آلام المفاصل في الشتاء؟.. خبراء يكشفون الأسباب ويقدمون حلولاً عملية

كشف تقرير طبي حديث أن اقتراب فصل الشتاء يزيد معاناة مرضى التهابات المفاصل، حيث يشعر الكثيرون بتفاقم الألم نتيجة انخفاض درجات الحرارة والبرد القارس.
ووفقا لتقرير على موقع "نيوز 18 " البريطاني، يشرح الأطباء أسباب تفاقم التهابات المفاصل في الشتاء وما يمكن فعله للتغلب على شدة الألم، فبالنسبة لأسباب تفاقمها في فصل الشتاء هى:
أوضح الأطباء أن انخفاض درجة الحرارة يتسبب في زيادة سماكة السائل المتواجد في المفصل وضيق الأوعية الدموية، مما يصاحبه زيادة آلام المفاصل وتيبس غير مرغوب فيه.
وأكد الخبراء أن التعرض للبرد لا يسبب الإصابة بالتهابات المفاصل، لكنه يتسبب في تفاقم الأعراض والحد من القدرة على الحركة اليومية.
قدم التقرير عدة توصيات تشمل العناية الذاتية اليومية بارتداء القفازات والملابس الحرارية، والحفاظ على دفء أماكن المعيشة وترطيب الجسم، إضافة لتناول وجبات غنية بفيتامين د والحفاظ على وزن صحي.
وأشارت الدكتورة آريا، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، إلى أن "زيادة الوزن وزيادة حساسية مستقبلات الألم في الطقس البارد قد تُساهم في تفاقم الأعراض"، مؤكدة أنه "يُمكن للأفراد تقليل نوبات التهاب المفاصل ومواصلة الحركة بسهولة دون ألم بفهم مسببات المرض واتخاذ خطوات استباقية".