لماذا تزيد آلام المفاصل في الشتاء؟.. خبراء يكشفون الأسباب ويقدمون حلولاً عملية

وأشارت الدكتورة آريا، استشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل، إلى أن "زيادة الوزن وزيادة حساسية مستقبلات الألم في الطقس البارد قد تُساهم في تفاقم الأعراض"، مؤكدة أنه "يُمكن للأفراد تقليل نوبات التهاب المفاصل ومواصلة الحركة بسهولة دون ألم بفهم مسببات المرض واتخاذ خطوات استباقية".