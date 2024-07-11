لمن يعاني من تهيّج القولون والارتجاع.. "الخضيري": أنت أدرى بالمثيرات وإليك الحل!

وأوضح أنه على سبيل المثال -إن لم يكن لديك مرض بالمريء أو الجهاز الهضمي- قد يسبّب ارتجاع المريء النوم بعد الأكل مباشرة لذا لا تنم بعد الأكل مباشرة، وإذا نمت لا بد من وسادة مرتفعة، فيما يمكن رفع الكتف مع الرقبة مع بعض أثناء النوم؛ لكي لا يحدث ارتجاع.