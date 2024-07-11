لمن يعاني من تهيّج القولون والارتجاع.. "الخضيري": أنت أدرى بالمثيرات وإليك الحل!

قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن معظم مثيرات تهيُّج القولون العصبي وارتجاع المريء سلوكية أو غذائية، مشيراً إلى أن من يعاني من هذه الأعراض أدرى بما يسببها ويثيرها من خلال سلوكه الغذائي وأكله وشربه ونفسيته.
وأوضح أنه على سبيل المثال -إن لم يكن لديك مرض بالمريء أو الجهاز الهضمي- قد يسبّب ارتجاع المريء النوم بعد الأكل مباشرة لذا لا تنم بعد الأكل مباشرة، وإذا نمت لا بد من وسادة مرتفعة، فيما يمكن رفع الكتف مع الرقبة مع بعض أثناء النوم؛ لكي لا يحدث ارتجاع.
وأضاف: "ممنوع إدخال الطعام على الطعام؛ إذا أكلت لابد من التوقف عن الأكل لمدة 4 ساعات إلى 6 ساعات، ولا تأكل أثناءها ولا مكسرات ولا حتى علك (ولا حبة فصفص)".