"فوجئنا بقوة تأثير صوت الأم".. دراسة: صوت الأم يُسرّع نمو اللغة في أدمغة الأطفال الخُدّج

كشفت دراسة جديدة بجامعة ستانفورد الطبية في الولايات المتحدة الأمريكية أن تشغيل تسجيلات بصوت الأمهات وهنّ يقرأن القصص لأطفالهنّ الخُدّج يسرّع نموّ مسار لغوي أساسي في الدماغ.
ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس" أمس (الثلاثاء)، أجرى الباحثون التجربة على أطفالٍ خُدّج وُلدوا في الشهر السابع من الحمل ومكثوا في المستشفى، حيث استمعوا إلى صوت أمهاتهم لمدة 160 دقيقة كل ليلة على مدى عدة أسابيع. وأظهرت صور الرنين المغناطيسي في نهاية التجربة أن الأطفال الذين استمعوا للتسجيلات ظهرت لديهم مادة بيضاء أكثر نضجًا في المسار اللغوي الأساسي بالدماغ مقارنةً بالرضع الذين لم يتلقوا هذا التدخل.
وقالت كاثرين ترافيس، الباحثة الرئيسية من كلية طب وايل كورنيل ومعهد بيرك لعلم الأعصاب:"هذا أول دليل سببي على أن تجربة الكلام تُساهم في نمو الدماغ في هذه السن المبكرة جدًا".
وأضافت أن هذا النهج يمثل طريقة تفكير ثورية محتملة في كيفية التعامل مع رعاية حديثي الولادة لتعزيز النتائج اللغوية لدى الأطفال الخُدّج.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Frontiers in Human Neuroscience، شملت التجربة 46 رضيعًا خديجًا جدًا كانوا مستقرين طبيًا ويستعدون للخروج من حضانة الرعاية المتوسطة بالمستشفى. وسجّلت الأمهات فصلًا من رواية "دب بادينغتون" بلغتهن الأم، ثم وُزّع الأطفال عشوائيًا لتلقي التسجيلات أو عدم الاستماع إليها. وشُغّلت التسجيلات ليلاً في مقاطع مدتها 10 دقائق، ولم يُلاحظ أي تأثير سلبي على نوم الأطفال.
وقالت ميليسا سكالا، المؤلفة المشاركة في الدراسة وطبيبة حديثي الولادة في مستشفى لوسيل باكارد للأطفال بجامعة ستانفورد:"تعرّض الأطفال لهذا التدخل لفترة قصيرة نسبيًا، ومع ذلك لاحظنا اختلافات واضحة في مساراتهم اللغوية. من المدهش أن شيئًا بسيطًا كهذا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا."
وأضافت ترافيس:"لقد فوجئت بقوة التأثير. إن قدرتنا على اكتشاف الفروق في نمو الدماغ في هذه المرحلة المبكرة تُشير إلى أهمية ما نقوم به في المستشفى. التعرض للكلام ضروري لنمو الدماغ."
ويخطط الباحثون لتوسيع نطاق التجربة عبر تصميم بيئات صوتية مناسبة لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التواصل المباشر بين الوالدين وأطفالهم. وقالت سكالا:"سندعم دائمًا زيارة الآباء لأطفالهم والتحدث إليهم شخصيًا قدر الإمكان."