"فوجئنا بقوة تأثير صوت الأم".. دراسة: صوت الأم يُسرّع نمو اللغة في أدمغة الأطفال الخُدّج

ووفقًا لتقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس" أمس (الثلاثاء)، أجرى الباحثون التجربة على أطفالٍ خُدّج وُلدوا في الشهر السابع من الحمل ومكثوا في المستشفى، حيث استمعوا إلى صوت أمهاتهم لمدة 160 دقيقة كل ليلة على مدى عدة أسابيع. وأظهرت صور الرنين المغناطيسي في نهاية التجربة أن الأطفال الذين استمعوا للتسجيلات ظهرت لديهم مادة بيضاء أكثر نضجًا في المسار اللغوي الأساسي بالدماغ مقارنةً بالرضع الذين لم يتلقوا هذا التدخل.