الخضيري يحذّر: مناعة الحزام الناري قد لا تستمر أكثر من عامين

وأوضح الخضيري أن ضعف المناعة العامة قد يؤدي إلى عودة بعض الالتهابات الناتجة عن فيروسات كامنة في الجسم، من بينها الفيروس المسبب للحزام الناري، مشيرًا إلى أن ذلك يفسّر احتمالية تكرار الإصابة لدى بعض الأشخاص.