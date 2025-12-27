الخضيري يحذّر: مناعة الحزام الناري قد لا تستمر أكثر من عامين

حذّر الباحث المتخصص في المسرطنات فهد الخضيري من الاعتماد على الإصابة السابقة بـ«الحزام الناري» كوقاية دائمة، موضحًا أن من يُصاب بالمرض تتكوّن لديه مناعة ضده، لكنها قد لا تستمر أكثر من سنة إلى سنتين في الغالب.
وأوضح الخضيري أن ضعف المناعة العامة قد يؤدي إلى عودة بعض الالتهابات الناتجة عن فيروسات كامنة في الجسم، من بينها الفيروس المسبب للحزام الناري، مشيرًا إلى أن ذلك يفسّر احتمالية تكرار الإصابة لدى بعض الأشخاص.
وبيّن أن أخذ اللقاح بعد مرور سنة من الشفاء من الإصابة يُعد خيارًا مناسبًا، مؤكدًا أن اللقاح يمنح حماية ووقاية تمتد لنحو عشر سنوات – بإذن الله – ويسهم في تقليل فرص عودة المرض أو مضاعفاته.
ودعا الخضيري إلى الاهتمام بتعزيز المناعة العامة، ومراجعة الطبيب المختص لتحديد التوقيت الأنسب للتطعيم، خاصةً لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.