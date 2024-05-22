دراسة: وقتُ ممارسة الرياضة مهمٌّ لفقدان الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ التركيز على الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة بدلًا من عدد الخطوات؛ قد يكون فعالًا بنفس القدر في فقدان الوزن وطول العمر وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.