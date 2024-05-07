هذا هو سن الطفل المناسب ليأكله.. تقرير: 6 فوائد صحية يقدمها البطيخ للطفل الرضيع

يعد البطيخ فاكهة صيفية منعشة يستمتع بها الأطفال من جميع الأعمار للتغلب على حرارة الصيف، وذلك بجانب فوائده الصحية العديدة للطفل، فهو ذو سعرات حرارية منخفضة جدًا، كما أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حسب موقع "بولد سكاي" الهندي.