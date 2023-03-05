5 حالات تستلزم استشارة طبيبك عن حاجتك إلى استخدام "سمّاعات الأذن"

وأضافت الهيئة أن استشارة الطبيب واجبة في حالة السمع من الأذن أكثر من الأخرى، والاضطرار لرفع صوت المذياع أو التلفزيون لدرجات عالية، أو حدوث مشكلات في السمع عبر الهاتف أو الجوّال.