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5 حالات تستلزم استشارة طبيبك عن حاجتك إلى استخدام "سمّاعات الأذن"

"الغذاء والدواء" حذّرت من تأثير استخدام الهاتف الجوّال عليها
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الهيئة العامة للغذاء والدواء
سبق
سبق

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من 5 حالات تستلزم استشارة الطبيب عن الحاجة إلى استخدام "سمّاعات الأذن".

وأضافت الهيئة أن استشارة الطبيب واجبة في حالة السمع من الأذن أكثر من الأخرى، والاضطرار لرفع صوت المذياع أو التلفزيون لدرجات عالية، أو حدوث مشكلات في السمع عبر الهاتف أو الجوّال.

وتابعت، أن ارتفاع الصوت عند مخاطبة الآخرين والاحتياج لرؤية وجه المتكلم لفهم تعابيره من الأمور التي تستدعي اللجوء إلى السماعة الطبية.

وفي سياقٍ متصلٍ حذّرت الهيئة من تأثير استخدام الجوّال على السمّاعات الطبية.

ولفتت الهيئة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، إلى أن البعض من مستخدمي السمّاعات الطبية قد يعانون سماع "ضجيج" "أزيز" عند استخدام الجوّال نتيجة الموجات اللاسلكية.

وأضافت أنه يمكن الحد من التعرُّض للموجات اللاسلكية عبر تقليل وقت استخدام الجوّال، واستخدام مكبر الصوت، واستشارة الطبيب المختص عند الحاجة.

الهيئة العامة للغذاء والدواء
سماعات الأذن

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