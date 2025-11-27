"النمر" يحذّر: إيقاف دواء الكولسترول قد يرفع خطر الجلطة 3 مرات خلال السنة الأولى

حذّر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة التوقف المفاجئ عن استخدام أدوية الكولسترول من نوع "الستاتين"، خاصة لدى المرضى الذين سبق أن تعرضوا لجلطة قلبية أو لديهم دعامات.
وأوضح "النمر" أن إيقاف العلاج في هذه الحالات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في احتمال عودة الجلطة، وقد يصل الخطر إلى ثلاثة أضعاف خلال السنة الأولى، لا سيما في الأسابيع الأولى بعد التوقف.
وأضاف أن أدوية الكولسترول لا تُعد علاجاً مؤقتاً، بل "حماية دائمة" يجب الاستمرار عليها إلا إذا قرر الطبيب المعالج غير ذلك.