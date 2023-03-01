دراسة سعودية.. الشكولاتة تُقلل التوتر لدى النساء

ووفقًا لمجلة "أكتيفا" البرتغالية المتخصصة في شؤون الصحة والمرأة؛ فإن الدراسة أجريت في مدينة الدمام السعودية، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تقييم ثلاث مجموعات مختلفة، تَلَقّت كل مجموعة 40 جرامًا من الشوكولاتة يوميًّا لمدة أسبوعين؛ حيث تَلَقّت مجموعةٌ واحدةٌ شوكولاتة داكنة، والمجموعة الثانية شوكولاتة حليب، والمجموعة الثالثة شوكولاتة بيضاء.