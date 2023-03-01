دراسة سعودية.. الشكولاتة تُقلل التوتر لدى النساء

كشفت دراسة علمية سعودية، أن بعض أنواع الشكولاتة مفيدة للنساء، وتقلل من شعور التوتر لديهن.
ووفقًا لمجلة "أكتيفا" البرتغالية المتخصصة في شؤون الصحة والمرأة؛ فإن الدراسة أجريت في مدينة الدمام السعودية، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تقييم ثلاث مجموعات مختلفة، تَلَقّت كل مجموعة 40 جرامًا من الشوكولاتة يوميًّا لمدة أسبوعين؛ حيث تَلَقّت مجموعةٌ واحدةٌ شوكولاتة داكنة، والمجموعة الثانية شوكولاتة حليب، والمجموعة الثالثة شوكولاتة بيضاء.
وفي بداية الدراسة، أجاب المشاركون -وجميعهم من طلاب الطب النفسي في مدينة الدمام- على استبيان تقييم الإجهاد بشكل يومي لمدة أسبوعين بعد استهلاك الشكولاتة.
وتوصل القائمون على البحث إلى أن تناول 40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة أو شوكولاتة الحليب بشكل منتظم؛ هو بالفعل وسيلة فعالة لتقليل الشعور بالتوتر لدى الجميع خاصة عند النساء.
وكان المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية قد أكد في تقرير العام الماضي، أن دراسة حديثة أثبتت أن تناول الشوكولاتة يوميًّا يحمي الدماغ من التدهور الذهني.