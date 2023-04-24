حسّن مزاجك وتحكّم في السكري.. 8 فوائد علمية للرياضة اليومية يبرزها "النمر"

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية، مشيرًا إلى أنه يمكن إجمالها في 8 نقاط.