حسّن مزاجك وتحكّم في السكري.. 8 فوائد علمية للرياضة اليومية يبرزها "النمر"

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية، مشيرًا إلى أنه يمكن إجمالها في 8 نقاط.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه يمكن حصرُ الفوائد العلمية الثابتة للرياضة اليومية في: "الوقاية من تصلب الشرايين، ومحاربة السمنة، والتحكم في ضغط الدم والسكري، وتخفيف آلام الظهر".
وأضاف: كما تعمل الرياضة اليومية على "تخفيف التوتُّر والإجهاد النفسي، وتقليل نسبة سرطان القولون والثدي، وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر".