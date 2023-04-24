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حسّن مزاجك وتحكّم في السكري.. 8 فوائد علمية للرياضة اليومية يبرزها "النمر"

"الوقاية من تصلّب الشرايين ومحاربة السمنة وتقليل نسبة سرطان القولون والثدي"
حسّن مزاجك وتحكّم في السكري.. 8 فوائد علمية للرياضة اليومية يبرزها "النمر"
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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر: إن هناك فوائد علمية ثابتة للرياضة اليومية، مشيرًا إلى أنه يمكن إجمالها في 8 نقاط.

وأوضح "النمر"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه يمكن حصرُ الفوائد العلمية الثابتة للرياضة اليومية في: "الوقاية من تصلب الشرايين، ومحاربة السمنة، والتحكم في ضغط الدم والسكري، وتخفيف آلام الظهر".

وأضاف: كما تعمل الرياضة اليومية على "تخفيف التوتُّر والإجهاد النفسي، وتقليل نسبة سرطان القولون والثدي، وخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية، وتحسين المزاج وتخفيف التوتر".

الدكتور خالد النمر
السكري
الرياضة اليومية

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