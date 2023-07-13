"مسكنات الألم من نفايات الورق".. طفرة تقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري!

ومن خلال النظر إلى المدى الطويل، يعد الوقود الأحفوري موردًا محدودًا. في النهاية، سنحتاج إلى بديل، فيما يعني العديد من الخطوات المفضية إلى إنشاء المنتجات القائمة على النفط المزيد من استخدام الوقود الأحفوري، ابتداء من إخراجها من الأرض في المقام الأول، وصولًا إلى تكريرها فإلى شيء آخر. وقد يكون التحول إلى المواد والعمليات البديلة خطوة رئيسية أخرى في إبطاء تغير المناخ.