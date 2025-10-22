دراسة: طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على فيتامين "سي" أكثر من السلق والقلي

أكد تقرير لموقع فيري ويل هيلث أن استخدام أفران الميكروويف آمن ولا يؤثر سلباً على القيمة الغذائية للأطعمة إذا تم استخدامها بشكل صحيح.
وأوضح أن الميكروويف يسخن الطعام عبر موجات كهرومغناطيسية تولد حرارة تنتقل من الخارج إلى الداخل، مما يسمح بالطهي السريع دون فقدان كبير للعناصر الغذائية.
وأشارت الدراسة إلى أن طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على محتواها من فيتامين (سي) بدرجة أكبر من السلق أو القلي، بينما قد يؤدي التسخين الزائد إلى فقدان بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.
وأكد التقرير أن الإشعاع الصادر عن الميكروويف ليس ضارًا ولا يسبب تلفًا للخلايا أو الحمض النووي، داعيًا إلى استخدام أوانٍ مخصصة للطهي في الميكروويف وتجنب البلاستيك لتفادي انبعاث المواد الكيميائية.