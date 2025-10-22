دراسة: طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على فيتامين "سي" أكثر من السلق والقلي

وأشارت الدراسة إلى أن طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على محتواها من فيتامين (سي) بدرجة أكبر من السلق أو القلي، بينما قد يؤدي التسخين الزائد إلى فقدان بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة.