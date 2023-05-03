"مدمر" للأطفال وأسبابه مجهولة.. ما هو مرض "متلازمة الإيماء بالرأس" الذي تحذّر منه "الصحة العالمية"

وأكّدت أن هذا المرض قد ينشأ في بعض الأوقات نتيجة "لاستهلاك الطعام، أو بسبب برودة الطقس"، وقد يشهد الطفل حدوثَ نوبات صرع وتوقفًا عن التنفس، وفقدانًا للوعي، وبسبب تكرار هذا الأمر تتراجع وظائف الدماغ لدى بعض المصابين، ويصاحب ذلك سوءُ التغذية، وتأخُّرُ النمو في غالبية الحالات.