اضبط ضغطك وحسّن مناعتك.. صحتك في الثوم منذ آلاف السنين!

ووفق الدراسة، فإن فوائد الثوم تعود إلى احتوائه على عديدٍ من المركبات الطبيعية المفيدة، وخصوصاً "الأليسين"، إضافة إلى مركبات الكبريت التي يمتصها النبات من التربة، التي تتحلل إلى نحو 50 مركباً مختلفاً، نشطة بيولوجياً في الخلايا البشرية تدعم التواصل الخلوي، كذلك ترتبط المستويات المنخفضة من هذه الجزيئات بحالات خطيرة بما في ذلك أمراض القلب.