احذر السكري والسمنة.. "7 عوامل خطرة تسبب النقرس" ينبه لها "صحي القصيم"

كشف تجمع القصيم الصحي عن 7 عوامل خطرة تسبب مرض النقرس، مشيراً إلى طبيعة المرض وماهيته.
وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن مرض النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، مما يسبب آلاماً شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة الجسم.
وعن عوامل الخطورة، أشار "صحي القصيم" إلى "الأطعمة التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل اللحوم والبقوليات، وارتفاع ضغط الدم، وبعض الأمراض التي يكون فيها حمض اليوريك مرتفعاً مثل الصدفية".
ونبّه التجمع إلى "تلف الكلى، والسمنة، وداء السكري، وتناول بعض الأدوية التي تزيد من ارتفاع حمض اليوريك مثل مدرات البول أمراض الأوعية الدموية".