احذر السكري والسمنة.. "7 عوامل خطرة تسبب النقرس" ينبه لها "صحي القصيم"

وأوضح التجمع، عبر إنفوجراف معلوماتي، أن مرض النقرس هو أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، مما يسبب آلاماً شديدة في المفصل، وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم واحمرار وارتفاع في درجة حرارة الجسم.